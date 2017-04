Kann die Monogamie weg?

IV. Mitfreude – wie soll das gehen?

„Liebe definiert sich nicht durch Zwänge", sagte mir Jasper, ein junger Mathematiker. „Eine gute Beziehung auch nicht. Dass man sich etwas verbietet und vorenthält, um glücklicher zu werden – das ist paradox."

Dieses Missverständnis hat sogar einen eigenen Song: „Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you“. Das sang Sting 1983 mit seiner Band The Police. Den Welthit „Every breath you take" halten wir für das ultimative Liebeslied. Sting aber sagt dazu: „Es klingt wie ein tröstliches Liebeslied. Aber ich glaube, ich dachte an Big Brother, Überwachung und Kontrolle. Ein Ehepaar erzählte mir: 'Oh wir lieben dieses Lied, es wurde auch bei unserer Hochzeit gespielt.' Ich dachte: Na ja, viel Glück.“

Die „offen“ lebenden Menschen hingegen lehnen diese Art von Kontrolle ab. Sie drehen die übliche Argumentation „wenn du mich wirklich liebst, verzichtest du für mich“ in ihr Gegenteil: „Wenn du mich wirklich liebst, gibst du mir die Freiheit. Und ich dir.“

Meistens sind es – entgegen des Klischees vom ewigen Schürzenjäger – die Frauen, die diese „Öffnung“ vorantreiben. Ihre Sexualität, wissen Forscher, ist deutlich „plastischer“ als die männliche. Sie ist formbarer und vielfältiger. Das macht sie einerseits anfälliger für gesellschaftlichen Druck, für die noch zu oft verordnete Rolle der keuschen Jungfer. Aber auch offener für alles, was außerhalb liegt.

So ist es Livia, die sich fragt: „Flirten und mich anflirten lassen, das gefällt mir einfach. Warum soll ich das verdammen?“ Und Marie, Jaspers Freundin, die nicht auf den Kitzel eines One-Night-Stands verzichten will. Und Victoria, die sich zwei Männer mit deren Ehefrauen teilt, und das Teilen überhaupt nicht schlimm findet, weil es ihr viel Freiheit lässt.

Aber auch Männer profitieren davon, starre Rollen zu verlassen. Nicht mehr der besitzergreifende Superman sein zu müssen, der seine Frau bewacht. Sondern herauszufinden, was Liebe ist. Und was nur Ego. „Wenn ihr die Männer hinterherlaufen, und ich keine abkriege“, sagt Jasper, „das ist keine Eifersucht. Das ist Neid. Der innere Zähler, dass sie mehr Erfolg hat als ich.«

Aber verliebt man sich denn nicht zwangsläufig, wenn man sich mit anderen einlässt? Marie verneint. In keinen der Männer, mit denen sie einmal oder mehrmals schläft, ist sie verknallt. Sie kann Sex und Gefühle trennen. Und findet das nichts Besonderes. „Solange die eine Liebe stark genug ist, kann man sich immer früh genug für sie entscheiden", sagt sie. Und doch sind viele der offen Liebenden eifersüchtig und verletzlich, wie jeder Mensch. Was dagegen hilft?

Als „Emotionales Yoga“ beschreibt einer die langsame Entspannung, das gemeinsame Herausfinden, was okay ist und was nicht. „Beim Yoga denkt man oft: Es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus", erklärt er. „Und dann atmet man einmal tief durch. Kann es doch. Und profitiert immens davon. Emotional ist es ähnlich. Wenn dein Partner gerade mit jemand anderem intim ist, eine gute Zeit hat, Sex hat, und du denkst: Wie soll ich das aushalten? Dann atmet man kurz ein, versucht eine andere Perspektive zu bekommen – und auf einmal entspannt sich etwas."

„Compersion“ nennen die Polyamoren diese Mit-freude oder Mit-liebe. Was in allen anderen Bereichen des Lebens uns schon als Kindern mitgegeben wird – „freu dich doch für deine Schwester, statt neidisch zu sein!“ – kann man auch in der Liebe versuchen.