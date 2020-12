„Auf dem Land muss man die Ansprüche runterschrauben“

An einem Sommertag ist Katharina zu Besuch in München, sie hat dort ein Date. Zwei Stunden ist die damals 26-Jährige dafür mit Bus und Zug angereist. „Klar nervt der Aufwand – aber was soll ich machen, wenn es in meiner Gegend niemand Interessanten gibt?“, sagt sie. Katharina ist schlank, hat große blaue Augen und eine kleine Stupsnase mit Sommersprossen darauf. Sie entspricht dem gängigen Schönheitsideal und hatte nie Schwierigkeiten, bei Männern anzukommen. Trotzdem benutzt sie seit etwa zwei Jahren Dating-Apps und muss den Radius dabei ständig erweitern. In dem kleinen Ort, in dem sie lebt, lässt sie inzwischen bis zu 70 Kilometer Entfernung zu, um auch die Männer in der nächstgelenen Großstadt kennenlernen zu können. „Trotzdem ist meine Auswahl extrem eingeschränkt – weil natürlich wenige in der Stadt einen genauso hohen Radius angeben. Denen werde ich nicht vorgeschlagen. Ich sehe deshalb immer wieder dieselben Gesichter.“