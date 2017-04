Warum sind wir mit 23 und 67 Jahren am glücklichsten?

Du sagst, dass unsere Unzufriedenheit zur Lebensmitte sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns ständig irren, wenn wir uns unsere Zukunft vorstellen.

Eigentlich sollte man denken, dass es zum Allgemeinwissen der Menschheit gehört, dass wir im mittleren Alter eine Durststrecke durchmachen. Man würde erwarten, dass die Leute ihre Zukunft realistisch einschätzen. Das Interessante war, dass genau das Gegenteil der Fall ist. In jungen Jahren antizipieren die Menschen nicht nur nicht, dass es mit ihrer Lebenszufriedenheit bergab gehen wird, sie erwarten im Gegenteil auch noch, dass ihre Lebenszufriedenheit stark steigen wird. Über die Zeit sinkt die Zufriedenheit dann und auch die Erwartungen sinken, bleiben aber immer noch über der tatsächlichen Zufriedenheit. Irgendwann, so mit Ende 40, Anfang 50, kommt es dann zu dem Tiefpunkt, wo die Leute richtig im Keller sind und ihre Erwartungen in der Lebensrealität angekommen sind und sich die Zufriedenheits- und die Erwartungs-Kurve treffen. Da sind die Menschen dann gleichzeitig enttäuscht von der Vergangenheit und haben die Hoffnung für die Zukunft verloren. Das Interessante ist, dass es genau von dem Moment an wieder bergauf geht. Die Menschen erwarten tendenziell nie das, was sie dann erleben.

Welchen evolutionären Hintergrund könnte es haben, dass sich junge Menschen prinzipiell überschätzen?

Das einfachste Beispiel für den evolutionären Nutzen des Optimismus sind natürlich Kinder. Wenn die Menschen wohlgeeichte Erwartungen davon hätten, wie viel Stress Kinder bedeuten, würden wahrscheinlich sehr viel weniger Leute Kinder bekommen.

In der Evolutionsbiologie und in der Neurologie gibt es viel Literatur zu Optimismus und dem, was man „Over-Optimism“ nennt.

Was versteht man darunter?

Man verarbeitet grundsätzlich positive Informationen über die Zukunft stärker als negative, besonders in jungen Jahren. Die Leute denken immer, sie sind die Glücklichen, deren Ehe funktionieren wird, deren Kinder gesund sein werden, deren Einkommen stimmt und die eine große Karriere machen werden. Das ist ja auch logisch, niemand würde heiraten, wenn er davon ausgehen müsste, dass er drei Jahre später wieder geschieden ist. Wenn Menschen jung sind, denken sie immer: bei mir wird alles gut laufen. Und dann funktioniert eben doch nicht alles so gut, oder es funktioniert gut, erweist sich aber als weniger befriedigend, als sie gedacht hatten. Und mit der Zeit gibt es dann einen Lernprozess.