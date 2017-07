Warum ich den Dialekt meiner Heimat nicht sprechen kann

Das klingt jetzt, als wären sie solche Unser-Kind-soll-Karriere-machen-Eltern, die mich vier mal die Woche zum Geigenunterricht und ab der Grundschule in einen Mandarin-Sprachkurs geschickt hätten – damit ich optimal auf das Berufsleben vorbereitet bin und adäquat Hochdeutsch spreche. So ist das aber nicht. Sie haben wohl einfach nicht damit gerechnet, dass es mich so stören könnte und sich deswegen für die Hochsprache entschieden.

Dass es wichtig ist, gutes Deutsch zu sprechen, leuchtet mir ein. Warum das aber ausschließt, nebenher den in unserer Gegend üblichen Dialekt zu lernen, kann ich nicht nachvollziehen. Schließlich wachsen viele Kinder mit zwei komplett unterschiedlichen Sprachen auf. Oft können sie zwar die eine Sprache besser als die andere, aber ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich Bairisch nur so mittelmäßig könnte. Dann würde ich auf Volksfesten von den Leuten aus dem Nachbarort endlich nicht mehr schräg angeschaut werden. Könnte in der Wirtschaft souverän a Schweinshaxn mid zwoa Kartoffegnedl und Bronsoß bestellen, ohne mir wie eine Ausländerin vorzukommen.

Kein Bairisch zu sprechen fühlt sich oft sehr traurig an

Am meisten stört mich an meinem Nicht-Können, dass ich Hochdeutsch so oder so noch gelernt hätte: Viele meiner Freunde sind aus dem Norden zugezogen. Der Großteil meiner Lehrer in der Schule hat ausschließlich Hochdeutsch gesprochen. Und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, liegt im unmittelbaren Einzugsgebiet einer Großstadt. Auch wenn meine Eltern vieles davon nicht wissen konnten, fühlt sich ihre Sorge im Nachhinein unbegründet an.

Mein Vater sagt zwar, dass ich Bairisch locker noch lernen könnte, aber leicht fällt mir das nicht. Wenn ich mit Freunden rumhänge, die Dialekt sprechen, und bairisch angehaucht mitrede, hört sich das ähnlich an, als würde ich mein Schulspanisch auspacken: wirkt ein wenig unbeholfen, viele Wörter klingen spontan erfunden und jeder hofft, dass ich nur zum Spaß so rede. Dass es mir so schwerfällt, liegt aber vielleicht auch daran, dass mir schon oft genug deutlich gemacht wurde, dass ich eben „NULL” Bairisch kann.

Mit meinem Nicht-Können bediene ich noch dazu einen aktuellen Trend: Die Mundarten sterben aus. Und ich trage nicht unwesentlich dazu bei. Das fühlt sich oft sehr traurig an. An unschönen Veränderungen will schließlich nie jemand schuld sein.