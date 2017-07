Fünf Indizien, dass deine Beziehung noch eine Chance verdient hat

Wenn wir intim miteinander werden, triggern wir uns zwangsläufig früher oder später an unseren sensiblen Punkten. Wir fangen an, einander weh zu tun, zu klammern, uns zu streiten oder miteinander zu langweilen. Keine Beziehung läuft lebenslänglich so euphorisch ab wie in der ersten Verliebtheits-Phase – und Menschen, die einem das einreden wollen, sind unglaubliche Verdrängungskünstler. Zeiten, in denen sich das Leben so anfühlt, als würde jemand deinen Kopf ins Klo drücken, sind völlig normal, frag mal deine Oma. Sie gehören zum Zusammensein. Und ganz ehrlich: Geht es dir mit dir selbst nicht manchmal auch so?

Der natürliche Impuls an dieser Stelle ist: freistrampeln und abhauen. Durchatmen. Ein neues Leben anfangen. Leider gewinnst du dadurch nicht zwangsläufig etwas. Denn jede deiner nächsten Liebschaften wird irgendwann an den Punkt kommen, an dem du dich vom Schicksal verarscht fühlst und dich fragst: „Bitte, das soll alles gewesen sein?“

Die Wahrheit ist: Das war noch lange nicht alles. Jedenfalls nicht, wenn du es nicht so willst.

Du kannst dich dafür entscheiden, dranzubleiben. Dich für den anderen wirklich aufzumachen. Du kannst diesen Wahnsinn aushalten. Also, jedenfalls solange das geht, ohne, dass dich die Männer in den weißen Kitteln holen kommen müssen. Und für diese Fälle gibt es hier einige Anhaltspunkte um zu entscheiden, ob sich der ganze Aufriss doch noch lohnt: