Bin ich schuld, wenn jemand mit mir fremdgeht?

Das hat übrigens, glaube ich, zumindest im Ergebnis, eher wenig mit Geschlechtern zu tun. Ich kenne viele Männer, denen im Weg stehende Beziehungen relativ egal sind. Besonders anfixen tut sie der Kollateralschaden zwar nicht. Aber als Pragmatiker überlassen sie im Zweifelsfall die Entscheidung eben derjenigen, die sich damit zukünftig auseinandersetzen muss. Er gibt ihnen nichts, der Betrug. Aber er nimmt ihnen eben auch nichts. Also machen sie mit, weil hey, sie wird schon wissen, was sie tut. Und so lange der gehörnte Freund nicht bekannt oder Kampfsportler ist, who cares? Ich selbst bin auf Grund familiärer Prägung zum Glück immunisiert. Mit ungefähr 14 bekam ich von meiner großen Schwester einen Rat: „Es schwimmen so viele Erbsen in der Suppe! Wieso die essen, die schon auf einem anderen Löffel liegt?“ Daran halte ich mich, wie an so viele ihrer Ratschläge, seitdem erfolgreich. Ich habe gesehen, wie meine andere Schwester geheult hat, nachdem ihr Freund fremd gegangen war. Ich brauche Untreue nicht, egal von welcher Seite.