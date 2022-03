„Meine Eltern haben mich vor dir gewarnt“

Wer schreibt?

Andrea (32) und Mahmoud (21). Sie lebt in Deutschland, er in Ägypten. Sie spricht kein Arabisch, er kein Deutsch. Trotzdem versuchen sie, miteinander zu kommunizieren – mit Hilfe von Google Translate und Emojis.

Warum schreiben sie?

Das Paar hat sich im Strandurlaub kennengelernt und miteinander vier romantische Wochen verbracht. Jetzt ist Andrea wieder zurück in Stuttgart und denkt pausenlos an Mahmoud. Und er pausenlos an sie. Aber die Romantik wird schnell durch unterschiedliche Erwartungen und Vorurteile zerstört.

Und so könnte das aussehen: