Darf man seine neue Beziehung mit der alten vergleichen?

Das positive Vergleichen, also die neue Beziehung besser finden als die alte, hält sie für unproblematisch. „Das passiert ja auch eher am Anfang, in der Verliebtheitsphase, wenn sowieso alles toll ist“, sagt sie. „Super ist natürlich, wenn man auch nach fünf Jahren immer noch sagt: Gut, dass ich den Thomas habe und nicht mehr den Peter.“ Negative Vergleiche, so Bräu, ziehe man eher dann, wenn die Beziehung alltäglicher geworden ist und die Fehler des anderen sichtbar werden. Wenn man mit etwas unzufrieden ist, denkt man vielleicht daran, was der oder die vorige Partner*in in dieser Situation anders und vermeintlich besser gemacht hätte. Das kann mal passieren. Zum Problem wird es aber nur, wenn andauernd verglichen wird. „Wenn man das Vergangene zu sehr verklärt, steht man sich selbst im Weg“, sagt Bräu. Heißt: Die ewig mäkelnden Vergleicher geben der neuen Beziehung keine Chance, mit der alten gleichauf zu sein. Oder sie sogar einzuholen.