Als ich Anfang 20 war, war die häufigste Reaktion noch eine belustigte. Mit einem spöttischen Lächeln sagte man mir: „Das wirst du dir noch überlegen.“ Als ob es gar nicht möglich sei, diese Aussage ernst zu meinen. Denn als Frau ist es ja schließlich meine Bestimmung, Mutter zu werden, oder? Jetzt, mit Ende 20, wird meine Entscheidung zwar ernstgenommen, allerdings werde ich ständig gewarnt. Die Aussage „Du wirst es bereuen, keine Kinder bekommen zu haben!“, gehört zu den Klassikern unter den geschockten Reaktionen auf meine Ansage. Vielleicht wollen die Menschen in meinem Umfeld mich einfach dringend davor schützen, im Alter allein zu sein. Doch darf ich nicht selbst frei entscheiden, was mit meinem Körper passiert und wie ich mein Leben gestalten will? Warum überhaupt wird diese durchaus intime Entscheidung immer wieder zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen? Und warum sind Männer nicht in ähnlichem Ausmaß von diesen Anfeindungen betroffen?

Gewollt kinderlose Frauen berichten von ihren Erfahrungen

Auch Julia*, 34, befindet sich in einer ähnlichen Situation wie ich. Zwar ist eine zukünftige Mutterschaft für sie nicht gänzlich ausgeschlossen, doch im Moment kommen Kinder nicht infrage. Sie wuchs in einem kleinen Dorf auf, in dem es ganz normal ist, als Frau eben zu heiraten und Kinder zu bekommen. Erst in den vergangenen zwei bis drei Jahren festigte sich ihre Entscheidung, diesem konservativen Lebensentwurf nicht zu folgen. Dafür genießt Julia ihre Freiheit und Freizeit zu sehr. „Die größte Angst vor Kindern jagt mir der Gedanke ein, dass ein Mensch insbesondere in der ersten Zeit nach der Geburt völlig abhängig von mir ist, mich 24 Stunden am Tag beschäftigt und somit meine Freiheit einschränkt“, sagt Julia. Ihre Familie und Freunde hat sie an ihrem Entscheidungsprozess gegen Kinder teilhaben lassen, sodass ihr negative Reaktionen größtenteils erspart geblieben sind. In ihrem beruflichen Umfeld, bei einem großen Automobilkonzern, hängt sie ihre Meinung hingegen lieber nicht an die sprichwörtliche ‚große Glocke‘. Außerdem verhält sie sich gegenüber Freundinnen, die schwanger sind oder Kinder bekommen möchten, mit Meinungsäußerungen vorsichtig: „Ich möchte niemanden von meiner Einstellung überzeugen und respektiere, wenn Freunde sich Kinder wünschen“, sagt Julia. Die einzige Person, von der sie manchmal mit leichten Vorwürfen bedacht wird, ist ihre Mutter. Sie hofft auf einen noch ausstehenden ‚Hormonrausch‘ mit Ende 30. Deshalb muss sich Julia zumindest von ihr manchmal anhören, dass Kinder „doch so eine Bereicherung“ wären.