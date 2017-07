Warum Eltern die besseren Freunde sind

Wenn ich unter Kinderlosen erzähle, dass einige meiner Freunde jetzt Kinder bekommen, sagen viele: „Oh.“ Das klingt wie: „Oh, dann ist die Freundschaft ja jetzt vorbei.“ Die Sorge, dass sich ihr Leben für immer verändert, haben vermutlich viele werdende Eltern. Und obwohl es meistens keiner sagt: Ihre Freunde haben diese Sorge auch. Denn was Freunde verbindet, sind Rituale, ein gemeinsamer Lebensstil. Freitagabends zum Späti radeln und mit einem Feierabendbier am Ufer sitzen, Sonntags zu lange schlafen und zum „Tatort“ frühstücken – wie soll das mit einem zahnenden Säugling gehen?

Das Problem ist: In vielen Köpfen mutieren Menschen, die Kinder bekommen, zu Monstern, die helikopterartig um ihren Nachwuchs schwirren. Anstelle meiner Freunde erwarte ich in den ersten Wochen Menschen mit tiefen Augenringen, die sich nicht mal mehr an den eigenen Vornamen erinnern, gekettet an ein kleines, ständig nach Aufmerksamkeit schreiendes Geschöpf. Ich gebe zu, der Gedanke hat mir Angst gemacht. Keiner weiß schließlich, wie sehr ein Kind das Leben verändert, bevor es da ist – weder die Eltern, noch deren Freunde.

Wer eine Freundschaft an ein paar Ritualen festmacht, hat das Prinzip nicht ganz verstanden

Es stimmt, meine Freunde sind müder. Und ja, Neugeborene schreien. Als mir meine Freundin nach ein paar schlafarmen Monaten sagte, dass sie keine Reserven mehr hat, fühlte ich mich hilflos. Das Baby ist existentieller als der Prüfungsstress und die Männerprobleme davor. Aber am Ende ist die Lösung dieselbe: da sein, zuhören. Ich finde, Freunde sollten junge Eltern selbst ein bisschen wie Babys behandeln: Haben sie Hunger? Müssen sie mal wieder duschen oder aufs Klo? Heißt konkret: Essen mitbringen, ihnen das Kind abnehmen, beim Gehen den Müll runterbringen. Wer auf eine Schwangerschaftsverkündung mit „Boah, heißt das, du kannst jetzt Sonntags nicht mehr brunchen?“ reagiert, ist disqualifiziert.

Ein Baby ist eine Prüfung. Nicht nur für eine Beziehung, auch für eine Freundschaft. Meine Freundin und ich trinken seltener Tee als früher, am Kanal saßen wir noch gar nicht. Aber: Ich vermisse nichts. Wer eine Freundschaft an ein paar Ritualen festmacht, hat das Prinzip nicht richtig verstanden. Wenn eine Freundin ihr kleines Kind versorgt und ihren Alltag daran anpasst, ist sie ja trotzdem noch derselbe Mensch. Nur müder und gestresster vielleicht. Was dann hilft, ist Normalität. Vor dem Lieblingscafé in der Sonne sitzen oder zuhause frühstücken. Dass mittlerweile noch ein Kleiner dabei ist, der zwischen Krümeln und Marmeladeresten an einem Löffel nuckelt, stört nicht, sondern ist schön.

Meine Freunde und ich haben jetzt neue Rituale: Wir liegen mit dem Baby auf dem Bett und reden, drehen ein paar Runden mit dem Kinderwagen, ich föhne dem Kind den Arsch und wir lachen darüber, wie es gluckst. Unsere Gesprächsthemen sind die Gleichen, wenn auch um die Sparte „Kind“ erweitert. Zuhören können meine Freundinnen nach wie vor noch. Aber ich glaube, wir sind ehrlicher. Ich erlebe sie in einer Extremsituation, die nicht viel Platz zum Schönreden lässt. Diese Ehrlichkeit tut auch mir gut.