100 Tage Trump: Seine jungen Wähler ziehen Bilanz

„Trump hat in den ersten hundert Tagen noch nicht viel von dem umgesetzt, was er versprochen hat. Aber er hat trotzdem schon etwas Wichtiges erreicht: Er hat definiert, wer er als Präsident ist und welches Land die Vereinigten Staaten mit ihm als Präsident sind. Damit alle Bescheid wissen, mit wem sie in den nächsten Jahren umgehen werden. Das ist wichtig, bevor er wirklich aktiv wird.

Ich glaube, viele Menschen suchen bei Trump immer nach etwas, über das sie sich beschweren können. Ich fand zum Beispiel die Vereidigung wahnsinnig toll! Wie großartig Melania aussah, wie Jacky Kennedy, und wie freundlich die Obamas und die Trumps miteinander umgegangen sind und sich vereint dem Land und der Welt gezeigt haben! Aber dann wurde seine Rede als zu populistisch kritisiert. Wenn du in dieser Position bist, ist es dann nicht deine Aufgabe, populistisch zu sein und dafür zu sorgen, dass die Menschen dich mögen? Außerdem hat Trump nichts anderes gesagt als im Wahlkampf – nur eben alles auf einmal. Das hat die Leute anscheinend schockiert. Nachher haben außerdem viele gesagt, es seien sehr wenig Besucher da gewesen. Aber einen richtigen Beweis habe ich dafür noch nicht gesehen, außer diese Fotos, die vielleicht oder vielleicht auch nicht bearbeitet waren.

Trump wird auch oft vorgeworfen, er könne sich nicht benehmen, sei zu schnell beleidigt und twittere zu viel. Aber das war eher am Anfang der Fall. Ich denke, er hat die Kritik wahrgenommen und sich darum etwas zurückgenommen. Im Gespräch mit ausländischen Diplomaten und Regierungschefs zum Beispiel hat er sich bisher gut geschlagen. Er ist eben ein Business-Mann, er weiß schon, wann er sich zu benehmen hat. Und er wird immer professioneller und wächst in seine Rolle hinein. Er ist ja noch in einer Art präsidialer Trainings-Phase.

Viele der Proteste gegen ihn, zum Beispiel die direkt nach der Wahl oder zur Vereidigung, würde ich eher als Ausschreitungen bezeichnen. Nur der Women’s March war relativ friedlich, die Demonstranten sind durch die Straßen gelaufen, haben nichts kaputt gemacht und den Verkehr nicht gestört. Proteste wie dieser verdienen Respekt. In einem Protest friedlich seine Meinung äußern zu können, ist schließlich Teil der Demokratie, oder?

„Wenn du in dieser Position bist, ist es dann nicht deine Aufgabe, populistisch zu sein?“

Ich habe Trump vor allem gewählt, weil er versprochen hat, das ‚Department of Veterans Affairs‘ zu reformieren und ich bin etwas enttäuscht, dass in diese Richtung noch nicht viel passiert ist. Denn viele unserer Veteranen haben ernsthafte Probleme und können nicht noch zwei Jahre darauf warten, endlich Hilfe zu bekommen. Gerade versucht die Regierung wenigstens, ein neues Budget zu verabschieden, für das sie andere Sozialhilfe-Programme kürzen und mehr Geld als vorher in die Veterans Affairs fließen lassen will (Kylie bezieht sich auf den Budget-Plan, zu dem man z.B. bei der New York Times Details einsehen kann, Anm. d. Red.). Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.

Ein anderer Grund für meine Wahl war, dass Trump die illegale Einwanderung bekämpfen will. Ich fand die Idee einer Mauer nie gut, aber dass die Sicherheit an der Grenze zu Mexiko generell verstärkt werden soll, finde ich richtig. Ich kenne ein paar Menschen, die gerade ihre Green Card und ihre Studentenvisa erneuern lassen wollen und das dauert aktuell sehr viel länger als früher, weil die Einzelfälle jetzt genauer geprüft werden. Das ist für die Betroffenen natürlich frustrierend. Aber es ist eben so, dass sehr viele Menschen in die USA kommen, und nicht immer mit guten Absichten.

Trumps Plan, Menschen bestimmter Nationen die Einreise zu verweigern – also den sogenannte ‚Muslim Ban‘ – habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, er hat selbst nie daran geglaubt, dass er mit diesem Dekret durchkommt, sondern wollte damit nur beweisen, dass er für das, was er sagt und was er vorhat, immer geradestehen wird. Auch mit dem Militärschlag gegen Syrien – der einige meiner Freunde, die in der Armee sind, beunruhigt hat – und mit dem verschärften Ton gegenüber Nordkorea will er den Status der USA in der Welt festigen: als eine Supermacht, die sich nicht einfach so rumschubsen lässt.“