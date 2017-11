Der Moment, in dem dir dein Rausch bewusst wird

Irgendwann – stimmt ja, erhöhte Flüssigkeitsaufnahme – musst du auf Toilette. Du stehst nach eineinhalb Stunden zum ersten Mal auf, verlässt die Küche, schließt die Tür hinter dir und im Flur bleibst du andächtig stehen. Oh man, wie gut es dir geht! Dein Herz klopft wie nach einem Sprint. Wie still es hier plötzlich ist! Aber so still auch wieder nicht. Die Stille ist laut. Ein Bergbach in deinen Ohren. Du seufzt. Du siehst dich um und bist gerührt. Da stehen die Schuhe von allen! Hier wohnt also Luisa, staunst du. Hier wohnt sie, tagein, tagaus. Das ist ihr Leben, während du ein ganz anderes lebst. Da steht ein Stuhl, den du nicht kennst. Wenn Luisa nicht zu Hause ist, springt ihre Katze auf diesen Stuhl und lebt wiederum ein eigenes Leben, von dem keiner weiß. Unglaublich! Aber wie lange stehst du hier eigentlich schon? Du wolltest doch aufs Klo!

Nie wird dir auf einer Feier so schlagartig dein Rausch bewusst wie allein im Badezimmer.

Du gehst also ins Bad und pinkelst. Du pinkelst und du pinkelst immer noch, haha, wie lange kann man eigentlich pinkeln? Die anderen sind in der Küche und reden, jetzt total gleichzeitig, und du bist hier und pinkelst immer noch, wie kann das sein, bist du in eine Zeitschleife geraten? Du starrst die Fliesen an, die hat da mal einer verlegt, der hatte auch ein eigenes Leben. Plötzlich verstehst du, wie alles zusammenhängt. Gänsehaut. Du bist ein Genie!

Dann pinkelst du nicht mehr. Du spülst, wäschst dir die Hände. Wie gut das riecht, so frisch. Du hebst den Seifenspender an und liest in aller Ruhe, was hinten draufsteht. Irgendwie beruhigend. Wie laut du atmest, atmest du immer so laut? Du guckst in den Spiegel. Haha! Da stehst ja DU und hältst den Seifenspender in der Hand. Du grinst dich selbst an. Du verziehst das Gesicht. Du hebst die Augenbrauen. Du gehst nah ran den Spiegel. Krass, die Poren. Du zoomst wieder raus. Haha! Und plötzlich ist sie da die Erkenntnis: Du zeigst mit dem Finger auf dich selbst und sagst so mahnend wie verwundert deinen Namen, wie den eines kleinen Kindes, das du sehr gern hast, aber das wieder einmal über die Stränge geschlagen hat. Ja, so heißt du, irgendwie irre. Und dann sagst du:

„You! Are! Drunk! My friend!“

Du sagst es auf Englisch. Dann lachst du. Und dann stöhnst du.