Schnaps als Hausmittel? Völlig überschätzt!

Dieses Gefühl, wenn man aufwacht und so ein blödes Kratzen im Hals hat – kennt jeder. Mist, denkt man sich, jetzt ganz viel Tee trinken und einen Schal umwerfen, dann kriege ich es vielleicht noch weg, bevor es eine Mandelentzündung oder sonst was wird. „Ne“, meinte eine Freundin, „du musst einen Schnaps trinken, den du vorher gurgelst.“ Also suchte ich mir was Hochprozentiges und gurgelte. Am besten geeignet, sagte die Freundin: Wodka, Tequila oder Gin – haben alle einen Alkoholgehalt von 40 Prozent oder mehr.