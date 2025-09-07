Wieso gehört uns nichts mehr?

Laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher streamen 95 Prozent der Deutschen im Jahr 2025 Musik. Auch beim Video-Streaming ist das Abo-Modell Standard: 85 Prozent streamen regelmäßig und jede:r Dritte nutzt mehr als drei Plattformen. Viele zahlen somit mehrere Monatsbeiträge, ohne etwas zu besitzen.

Mit dem Streaming verändert sich auch unser Verhalten: Algorithmen optimieren, was wir hören und sehen. Aber sie pushen uns auch zu mehr Serien, mehr Musik, mehr von allem.

Die Bequemlichkeit, die uns besitzlos macht

Leider schätze ich aber nicht wirklich, wie viel mehr Auswahl ich heute habe. Ich bin nicht so dankbar für eine Netflix-Serie, wie früher für die die DVD-Box, die ich mir zum Geburtstag gewünscht habe. Und das Album, das ich letzten Monat vierzigmal gestreamt habe, rahme ich nicht ein. Ich weiß oft nicht mal, was ich am meisten gehört habe, bis „Spotify Wrapped“ es mir im Jahresrückblick im Dezember verrät.