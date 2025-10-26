Lohnt sich Bausparen noch?

Dabei ist die Art des Sparplans meiner Meinung nach erstmal zweitrangig. Wichtig ist, überhaupt mit dem Sparen anzufangen. Da ist der Bausparvertrag für mich aber nur ein Baustein von vielen Möglichkeiten. Und eigentlich ist genau das sinnvoll: mehrere Dinge gleichzeitig machen, wenn es ums Sparen geht. Wer aber wirklich Geld vermehren möchte, sollte eher auf Optionen wie ETFs oder Aktien setzen.

Bausparen, was ist das überhaupt?

Ein Bausparvertrag ist im Grunde eine Wette auf die Zukunft. Erst sparst du, dann darfst du, wenn du willst, ein Darlehen zu vorher festgelegten Zinsen aufnehmen. Du kaufst dir also heute die Zinsen von morgen, oder genauer gesagt, sicherst du dir die Zinsen der nächsten zehn Jahre. Wenn sie später steigen, hast du gewonnen. Wenn sie fallen oder stabil bleiben, war die Wette schlecht.

Die Idee dahinter ist alt, aber logisch: Viele Menschen legen Geld in einen gemeinsamen Topf. Wer zuerst bauen will, bekommt daraus sein Darlehen, die anderen sparen weiter. Der Vertrag garantiert also keine hohe Rendite, sondern Berechenbarkeit. Und das kann in einem Markt, der sich ständig ändert, für viele ein attraktives Versprechen sein.