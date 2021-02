„Ich habe dieses Unbehagen einfach satt“

Gül hat nun kein Zuhause. Vorübergehend schläft sie in einem Billighotel, über Arbeitskolleginnen findet sie schlussendlich eine WG. Seitdem hat sie kaum Kontakt zu ihrer Familie. Ihre Homosexualität wird im Bekanntenkreis totgeschwiegen. Offiziell lebt sie wegen ihrer Arbeit und einer im Vergleich zur Wahrheit harmlosen Auseinandersetzung mit ihrem Vater in einer Frauen-WG in Wien. Finden Hochzeiten oder andere Festlichkeiten - sogenannte „Pflichttermine“ - statt, fährt sie nach Oberösterreich und tut so, als wäre alles in Ordnung. Mittlerweile lebt Gül mit ihrer Freundin zusammen. Es fällt ihr immer schwerer ihr Kopftuch zu begründen. „Mein Leben lang war es mir wichtiger, wie ich aussehe und ob ich eh nicht zu viel von mir zeige“, blickt sie zurück. „Dabei gibt es viel wichtigere Gebote im Koran als das Kopftuch.“ Warum also dem Ganzen so einen wichtigen Stellenwert geben? „Weil es mein gesamtes Umfeld getan hat.“ Dieses Umfeld hat sie hinter sich gelassen, sie fühlt sich als Kopftuchträgerin nicht mehr wohl. In erster Linie nicht wegen der Reaktionen ihrer österreichischen Mitbürger, ihre eigene Community ist die, die ihr Magenschmerzen bereitet.