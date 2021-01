Außen halal, innen haram

Regeln selbst auferlegen

Abdis Aussage fasst das zusammen, was alle meine Gesprächspartner irgendwie verkörpern: Sie wollen ja einerseits „gute“ Muslime sein – andererseits scheinen sie hin und hergerissen zwischen halal und haram, zwischen ihrem Glauben und der Neugier, das Verbotene auszuprobieren. Ihre Eltern und Verwandten sind oft Migranten erster Generation, die nach den „alten“ Regeln leben, und das so gut wie möglich an ihre Kinder weitergeben wollen – die Kinder wollen das auch, aber nicht alle tun sich leicht damit – wie die. Sie schweben dann irgendwo zwischen ihrer Religion und der „westlichen“ Lebensweise. – Sie sind zwar in Wien aufgewachsen, zur Schule gegangen, studieren und arbeiten jetzt hier - aber sie sind hier eben auch in den Communities aufgewachsen. Durch diesen Zwiespalt interpretieren sie die Regeln für sich neu. Eine befreundete gläubige Muslima erzählt mir, dass viele junge Muslime die Gebote ihrer Religion „modernisieren“. Zum Beispiel wenn es um Sex vor der Ehe geht: Früher war die Ehe die einzige anerkannte Form einer Beziehung. Heute leben viele junge Muslime in Langzeitbeziehungen, sehen das als Vorstufe der Ehe und schlafen dann auch miteinander.

Die jungen Muslime entscheiden also innerhalb ihrer Religion für sich, was erlaubt und was verboten ist. Untereinander wird das alles jedoch totgeschwiegen, man verurteilt andere für Dinge, die man selbst tut. Und irgendwie scheint sich das Ganze ständig im Kreis zu drehen, denn die selbst auferlegten Regeln gelten doch sowieso nur im Geheimen – weil „wenn keiner zuschaut, dann ist es nicht haram.“

*Unsere Redaktion kooperiert mit biber – was wir bei JETZT ziemlich leiwand finden. Als einziges österreichisches Magazin berichtet biber direkt aus der multiethnischen Community heraus – und zeigt damit jene unbekannten, spannenden und scharfen Facetten Wiens, die bisher in keiner deutschsprachigen Zeitschrift zu sehen waren. biber lobt, attackiert, kritisiert, thematisiert. Denn biber ist "mit scharf". Für ihre Leserinnen und Leser ist biber nicht nur ein Nagetier. Es bedeutet auf türkisch "Pfefferoni" und auf serbokroatisch "Pfeffer" und hat so in allen Sprachen ihres Zielpublikums eine Bedeutung.

Unten seht ihr die aktuelle Ausgabe unserer KollegInnen, die ihr euch hier gratis anschauen könnt.

Dieser Text erschien erstmals am 05.01.2018 und wurde am 31.01.2021 nochmals aktualisiert.