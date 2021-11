Ich will nicht dafür bezahlen, dass ich eine Frau bin!

Das Phänomen wurde in den vergangenen Jahren auch durch Studien bewiesen. Unter anderem die Erhebung „From Cradle to Crane: The Cost of Being a Female Consumer“ der Verbraucherschutzbehörde aus New York City machte sichtbar: Frauen zahlen dort im Schnitt sieben Prozent mehr als Männer für vergleichbare Produkte. Einfach nur, weil sie Frauen sind. Mit „Pink Tax“ hat diese Absurdität sogar einen eigenen Namen bekommen.