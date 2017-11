Kann ich noch über Louis CKs Witze lachen?

Vergangene Woche erfuhr ich, dass dieser Gott vor Frauen masturbiert hat, gegen ihren Willen. Ein Freund hatte mir einen Link zu dem Artikel aus der New York Times geschickt. Als ich auf meinem Handy die Überschrift überflog, dachte ich zuerst an einen Witz. An eine weitere provokante Aktion auf der Bühne. Beim Lesen des Artikels begriff ich langsam die Dimension. Ich war verwirrt. Ich schien ihn ja so gut gekannt zu haben, meinen Louis. Und jetzt war er plötzlich zu einem weiteren Prominenten geworden, der seine Macht und Berühmtheit dazu genutzt hat, Frauen in sexuelle Zwangslagen zu bringen. Und der Vorwürfe in diese Richtung, die verschiedene Frauen bereits seit Jahren immer wieder erhoben, dementierte.

Was bedeutet das für mein Verhältnis zu meinem Helden? Kann er noch ein Held sein? Werde ich je wieder einen Witz von ihm zitieren können? Je wieder unbeschwert auflachen bei einem seiner Gags?

Louis’ Aufritte sind voll von Zoten und Geschmacklosigkeiten. Aber er ist dabei so viel besser und böser als die anderen Comedians, versieht seine Pointen oft mit doppeltem Boden. Dabei überschreitet er mit voller Absicht die Grenzen des Sagbaren. Vor allem beim Thema Sex, das omnipräsent ist in seinem Werk. In einer Anekdote aus seinem Programm „Oh my God“ erzählt er, wie er morgens, kurz nach dem Aufstehen, schlecht gelaunt im Aufzug steht: „And there's always a guy on the elevator who's nice. And I hate it. I get upset. I get cagey.“ So weit, so nachvollziehbar.

Doch dann kommt die Pointe: „I get this weird impulse that I want to come on his face. (...) Not sexually, I mean aggressively.“ Für mich war dieser plötzliche Schwenk ins Sexuelle vor allem eins: befreiend. CK übertrug Bilder aus der Pornowelt in alltägliche Situationen. Menschen lachen, wenn sie überrascht werden. Wenn ich Louis CKs Witze hörte, musste ich sehr laut lachen.