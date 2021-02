„Die Generation der Erben ist stumm“

Welche Geschichte hat dich am meisten bewegt?

Der Fall einer Berlinerin, Lea: Die ist jetzt Mitte 30 und steckt seit acht Jahren in einem Erbstreit. Es geht um etwa zehn Millionen Euro, es gibt fünf Parteien, es ist also für alle genug da – und das Erbe wird einfach nicht angetreten, weil sie sich so überworfen haben, dass sie lieber selbst nichts haben, als dass der andere was hat.

Wieso wird es beim Erben so emotional?

Das Problem ist, dass das Erbe oft als Endabrechnung der elterlichen Gefühle verstanden wird. Die Tochter sieht im Testament, dass es Ungleichheiten gibt und die denkt: "Jetzt ist es schwarz auf weiß, mein Bruder war immer der Liebling!" Obwohl die Eltern vielleicht nur dachten, dass die Tochter im Leben besser klarkommt als der Sohn und das Erbe darum nicht so sehr braucht.

Laut einer Langzeitbefragung im Auftrag der Postbank hat die Zahl der Erbstreitigkeiten in der Vergangenheit zugenommen. Warum?

Zum einen, weil mehr vererbt wird. Zum anderen, weil älter vererbt wird, dann haben sich die Familienbande schon gelöst, da streitet es sich leichter. Und es gibt mehr Patchwork-Familien, bei denen es noch komplizierter wird. Ich glaube, das wird sogar noch mehr werden. Auch, weil unser Erbrecht total veraltet ist: Blut zählt immer noch am meisten, unverheiratete Paare werden vom Gesetzgeber wie Freunde behandelt, jede Cousine dritten Grades gilt mehr. Das hat wenig mit unserer Art zu leben zu tun.

Die Steuervorteile für Erbschaften hast du ja schon erwähnt. Deutschland begünstigt Erben – und das ist politisch gewollt, oder?

Ja. Nach zwei Jahren Recherche bin ich mit meinen Sorgen um eine Gesellschaft, die durch das Erbe ungleicher und ungerechter werden könnte, zu den steuerpolitischen Sprechern der Fraktionen gegangen. Das waren bizarre Gespräche! Bis auf die CDU teilten alle meine Sorgen. Wenn ich aber fragte: "Die Erbschaftswelle rollt gerade an was machen wir jetzt?", dann hieß es: nichts. Das Thema sei politisch nicht durchsetzbar, die Mehrheit der Menschen sei gegen eine Erbschaftssteuer, in den Medien sei das Thema nicht vermittelbar. Man müsse abwarten.

Zahlen und Rechtslage

Erbengeneration:

Laut des Instituts für Altersvorsorge und einer Universitätsstudie werden im nächsten Jahrzehnt jedes Jahr 250 Milliarden Euro vererbt, also insgesamt 2,5 Billionen. Allerdings unterscheiden sich die Zahlen je nach Studie stark. Sie bewegen sich zwischen 60 und 300 Milliarden pro Jahr.

Verteilung:

Laut Studien und Hochrechnungen besitzt die ärmere Hälfte der Deutschen Bevölkerung ein Prozent des Gesamtvermögens, die reichere 99 Prozent. Den größten Anteil des Vermögens findet man in den oberen zehn Prozent. Die Erbschaften der kommenden Jahre werden diese ungleiche Verteilung zementieren: Mehr als die Hälfte der Deutschen wird nichts erben, acht Prozent bekommen dafür 40 Prozent des Gesamtvermögens hinterlassen.

Erbschaftssteuer und Steuer auf Kapitalvermögen:

Geerbtes Geld wird in Deutschland kaum besteuert, im Jahr 2013 im Schnitt mit zwei Prozent. Am gesamten Steueraufkommen hatte die Erbschaftsteuer damit nur einen Anteil von 0,7 Prozent. Seit 2009 werden außerdem die Erträge aus Kapitalvermögen (also z.B. Zinsen) mit nur noch 25 Prozent besteuert. Damit soll Steuerflucht und Steuerhinterziehung bekämpft werden. Er begünstigt aber auch die ungleiche Verteilung des Vermögens, sagen Kritiker – die Reichen würden so immer reicher.

Unternehmenserbschaft:

Wer ein Unternehmen erbt und die Zahl der Beschäftigten fünf Jahre lang relativ konstant hält, zahlt auf 85 Prozent des Unternehmenswerts keine Erbschaftsteuer, nach sieben Jahren steigt dieser Wert sogar auf 100 Prozent. Wenn das Unternehmen weniger als 20 Mitarbeiter hat, gilt die 100-Prozent-Regelung sofort. Das führt dazu, dass Unternehmen vor dem Erbfall oft gestückelt werden, um sie steuerfrei an die Nachfolger weiterzugeben. Im vergangenen Dezember hat das Bundesverfassungsgericht die Regelung für verfassungswidrig erklärt, weil Unternehmenserben dadurch überprivilegiert seien. Bis Ende 2016 soll es eine Neuregelung geben. Die Bundesregierung verhandelt derzeit darüber.

Schenkung:

Der Freibetrag für eine Schenkung zu Lebzeiten an die eigenen Kinder liegt bei 400 000 Euro pro Kind und kann alle zehn Jahre genutzt werden. Steuerberater raten Eltern darum, möglichst früh mit den Schenkungen anzufangen. Innerhalb von 30 Jahren kann man so zum Beispiel 1,2 Millionen Euro steuerfrei an ein Kind weitergeben.

Viele Erben haben selbst gesagt, dass sie sich wünschen, dass man sie erleichtert und ihnen in Form einer Erbschaftssteuer etwas wegnimmt. Ja, aber die Diskussion wird immer noch von den Alten bestimmt. Ich kann verstehen, dass die sagen: "Das ist meins!" Aber die, die es bekommen, haben einen ganz anderen Blick auf dieses Geld. Und eine größere Bereitschaft, davon was abzugeben.

Götz Werner, der dm-Gründer, hat seine Unternehmensanteile in eine Stiftung überführt und damit seinen sieben Kindern das Erbe weggenommen.

Das finde ich eine tolle Reaktion, vor der ich viel Respekt habe. Er möchte, dass seine Kinder ein eigenes Leben führen, und glaubt, dass das nicht geht, wenn sie ein eine Milliarde schweres Unternehmen erben. Gleichzeitig hat er auch gesagt, dass er es dem Unternehmen nicht zumuten kann, dass qua Geburt entschieden wird, wer es weiterführt.

Es gibt ja auch die These, dass das Erben unsere Generation träge macht und uns die Innovationslust nimmt. Man muss ja nichts dafür tun.

Ja, Volkswirtschaftler vermuten, dass in Gesellschaften, in denen das Erbe eine große Rolle spielt, die Volkswirtschaft weniger dynamisch und unproduktiver wird. Weil die Erben Angst haben, das Geld zu versemmeln, sind sie sehr viel vorsichtiger und wagen weniger.

Gibt es dafür schon Belege?

In Japan, der einzigen schon existierende Erbengesellschaft der Welt. Da haben die Jungen es sehr schwer, ihr Leben selbst zu finanzieren, und die Alten sind sehr wohlhabend. Viele Junge erstarren und erlahmen dadurch, sie gehen das eigene Leben nicht an, sondern leben wie Haustiere bei den Eltern, bis sie Mitte 30 sind.

Wie können wir verhindern, dass das in Deutschland auch passiert? Indem wir darüber sprechen. Eigentlich ist das ja eine tolle Sache: Wir hatten so lange Frieden und Wohlstand, dass es ein großes Privatvermögen gibt. Wir sollten debattieren, wie wir damit so umgehen, dass wir eine positive Gesellschaftsvision entwickeln.