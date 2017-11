Was mir das Herz bricht: Frustrierte Aktivisten in der Fußgängerzone

Der Satz „Heute ist ein schöner Tag“, mit dem die Aktivisten Passanten ansprechen, wirkt wie pure Ironie. Nein, der Tag als Fußgängeraktivist ist nicht schön. Er ist beschissen. Wie gerade eben. Der angesprochene Opa starrt störrisch auf den Boden, weil er schnell ins Schuhgeschäft will. „Kein Blickkontakt, bloß kein Blickkontakt“, glaube ich ihn denken zu hören. Er umkurvt das Hindernis, das noch verzweifelt hinterherruft: „Der Tiger!!! Der Tiger!!! Nur fünf Minuten! “

Bei den anderen Passanten ist es das gleiche, traurige Spiel. Die Leute antworten oft nicht mal in ganzen Sätze, sondern geben Laute von sich, die manchmal wie Dschungelgeräusche klingen: „Nä...Nicht...Leider...Kann nicht...Ah...Uff...Grr...Termin.“ Da hilft es auch nicht, wenn die Aktivisten versuchen, die Menschen an ihrer Moral zu packen: „Hey. Du bist doch ein Tierfreund, nicht wahr?“

Die Schultern hängen, der Rücken ist gekrümmt – das Selbstvertrauen der jungen Engagierten schwindet

Irgendwann können sie ihren Frust nicht mehr verbergen. Die Schultern hängen, der Rücken ist gekrümmt. Die Jacke wird zum Ballast. Sie müssen sich Beschimpfungen anhören:„ Ihr seid doch alle Verbrecher! Weiß der Teufel, wo das Geld dann landet!“ Andere blöken hämisch: „ Haha...Sibirischer Tiger? Also so ein Blödsinn. Macht mal was für deutsche Obdachlose.“

Die jungen Engagierten sind traurig und ihr Selbstbewusstsein schwindet. Irgendwann wirken die Ansprechversuche wie die ersten Anbahnungsversuche von Teenagern: „Hey sorry darf ich...also bitte bitte. Nur für zwei Minuten.“

Es liegt nicht an ihnen, sondern an ihrer Situation

In der Pause am Infostand wird der ganze Frust sichtbar, die Aktivisten zweifeln an sich selbst. „Wieso klappt das nicht, so wie ich es mache? Bin ich nicht freundlich genug? Wenn die Leute doch wenigstens zuhören würden. Nein! Wenn sie mich wenigstens angucken würden!“

Dabei machen die Ärmsten gar nichts falsch. Sie sind nett und engagiert. Es liegt nicht an ihnen, sondern an ihrer Situation. Wie gesagt: Zeit und Geld will niemand opfern, schon gar nicht, wenn man überrumpelt wird und gerade auf dem Weg zu seinem Mittagessen war.