Am Ende war immer alles Isi

„Ist man zum Tanzen zu schüchtern, braucht man sich nur irgendwo hinzustellen, man wird eh mitgetanzt"

Lars Gaede ist Journalist und lebt in Berlin:

„Da ist man also aus München wieder zurück in Berlin, in der Heimat. Also, alles schön soweit. Überkämen einen nicht ab und an diese München-Melancholien, sanft und hinterhältig wie eine, nun ja, Föhn-Brise. Man erinnert sich an Lagerfeuer an der Isar, drei Helle in der Mittagspause, man denkt an das liebliche Röhren startender Porsches am Morgen und man vermisst die Anarchie des X-Cess. Ist man zum Tanzen zu schüchtern, braucht man sich nur irgendwo hinzustellen, man wird eh mitgetanzt. Die klassischen Funktionen von Tischen und Bänken sind aufgehoben, man steht auf den Bänken und sitzt auf den Tischen, je nach Stimmung. Die Musik ist immer eine Überraschung, meist eine gute. Das Interieur des Ladens ist sensationell hässlich. Die Tapete mit den symmetrisch aufgedruckten Brüsten ist kein 3D-Bild, auch nicht wenn man schielt. Kurz gesagt, das X-Cess ist ein enges, stickiges, wunderbares Chaos. Und genau deshalb erfahren viele frisch Zugezogene und München-Besucher hier eine Art spirituelle Reinigung. In dem Moment in dem sie die Tür des X-Cess öffnen, den Vorhang beiseiteschieben und sich dem Taumel hingeben, sind ihre über Jahre von München-Vorurteilen gepeinigten Seelen geheilt. All die Ängste, Widerstände, die Klischees über das hysterisch-ordentliche Gucci- und Pucci-München – spätestens wenn der Wirt Isi einem einen Lolli in die Hand drückt, weiß man: Alles ist okay."