Noch eine!

Unfassbar, aber: Du liest abends ein Buch. Oder schaust diese alte Sitcom an, die du eigentlich schon auswendig kannst. Manchmal sitzt du sogar einfach nur da und denkst nach! Eigentlich ganz entspannt. Die letzte Zeit mit „Game of Thrones“ oder „Mad Men“ oder was auch immer war nämlich manchmal auch ein bisschen stressig. Da dranzubleiben und so, nichts zu verpassen, und sich am Ende dran zu gewöhnen, dass es jetzt vorbei ist.Aber dann kommt dein bester Freund zum Biertrinken vorbei und schwärmt von dieser einen Serie, „You’re the Worst“ oder „Orange is the New Black“ oder was auch immer – in jedem Fall ist er extrem begeistert. „Klingt ganz spannend“, denkst du und sagst den Satz, den Seriengucker immer sagen, wenn sie von einer Serie hören, die sie noch nicht kennen: „Muss ich vielleicht mal anschauen!“