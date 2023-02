200 Euro brutto für das Aktmodell im Minijob

An einem Tag, an dem ich Modell sitze, dusche ich und achte besonders auf meine Körperpflege. Vor Ort unterhalte ich mich kurz mit den Anwesenden und setze oder lege mich in meine Pose. Dafür haben wir eine rollende Bank, auf der ein Tuch liegt. Die Sitzung dauert meist vier Stunden. Die Pose halte ich mehrmals etwa eine halbe Stunde, je nachdem, wie sehr es mich anstrengt. Dazwischen gibt es Pausen. In denen schüttele ich mir die Beine aus und wecke Gliedmaßen, die eingeschlafen sind. Um meine Pose danach wiederzufinden, hole ich mir Feedback vom Kurs. Manchmal zeichnet jemand auch eine Linie um mich herum, damit ich die richtige Platzierung wiederfinde. Oder ich richte mich nach einer Vorlage. Während der Sitzung unterhalten wir uns ab und zu, manchmal will ich aber lieber meine Ruhe. Während der Pausen gibt es zwar auch immer Snacks und ich trinke etwas, am Ende brauche ich trotzdem erst einmal etwas zu essen.