Wie wäre es, wenn jeder das Gehalt des anderen kennen würde?

Im Moment wird viel über Gehaltstransparenz geredet. Seit kurzem ist ein Paragrafenwerk mit dem sperrigen Namen „Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen“ in Kraft. Und so sperrig sind auch die Informationen, auf die Mitarbeiter (zumindest in größeren Betrieben) künftig Anspruch haben: Sie dürfen nicht etwa die Gehälter einzelner Kollegen erfragen, sondern nur das mittlere Vergleichseinkommen einer Gruppe von mindestens sechs Mitarbeitern mit vergleichbarer Tätigkeit – wobei es selbst dann noch nicht mal auffallen würde, wenn einer in dieser Gruppe das Fünfhundertfache der Übrigen verdiente: Als das zu nennende Vergleichseinkommen sieht das Gesetz nämlich nicht etwa den Durchschnitt vor, der durch die besonders Begünstigten nach oben gezogen würde, sondern nur das Einkommen, das von mindestens der Hälfte der Vergleichsmitarbeiter erreicht wird. Aha. Das ist wie FKK mit großflächigen Pixelbalken: Zu sehen gibt es wenig. Eigentlich erstaunlich, dass das bisschen Nacktheit in diesem Land schon so umkämpft war.