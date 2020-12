Mädchen, wie schminkt ihr euch?

Nun hast du ja gesagt, das Ob und das Wie wirkten auf dich wie Grundsatzentscheidungen. Und ein bisschen stimmt das glaube ich. Ich glaube allerdings auch, dass diese Entscheidung weniger feministisch ist, als man bei diesem Thema meinen könnte. Wir sehen das gar nicht so sehr auf einer höheren Ebene, sondern als etwas sehr Subjektives. Es kommt einfach darauf an, wie man sich wohlfühlt, und was dem eigenen Geschmack entspricht. Wie du schon sagtest: was für ein Typ man sein will. Für viele ist ihr Make-up einfach ein Teil des Styles und des Outfits. Für andere wiederum ist es wie ein kleiner Schutzschild, sie fühlen sich damit gewissermaßen "besser angezogen", selbstbewusster und so weiter. Mir geht es auch besser, wenn ich morgens mit dem Wissen aufstehe, Pickel abdecken zu können (beneidet ihr uns darum eigentlich?). Andersrum kenne ich aber eben auch das Gefühl, mich mit mehr als Puder und Abdeckstift (und in seltenen Fällen Mascara) sehr angemalt zu fühlen und gar nicht mehr wie ich selbst. Es ist also Geschmacks- und Gewohnheitssache – und natürlich Talent- und Übungssache. Denn wenn man von beidem weniger hat als die Frau, die du gut kennst, sieht man eben schnell so aus, als sei man immer noch 13 und mit dem ersten Sekt-Schwips seines Lebens in den Schminkkasten von Tchibo gefallen.