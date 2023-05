Blätterrascheln, Sand, 49-Euro-Ticket

25 Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – unter diesem Motto gab es im gedruckten Jetzt-Magazin lange Zeit wöchentlich eine Liste, die von Redaktion und Leser:innen bestückt wurde. Zum 30-jährigen-Jubiläum belebt die SZ Jetzt-Redaktion die Liste wieder. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!