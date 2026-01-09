Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Lebenswert

  4. Lebenswertliste KW 2/2026

Schnee an der Nordsee und keine Vorsätze für 2026

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Nach einem harten Jahr zum ersten Mal wieder Energie haben

  2. Schönen Urlaub bei den Eltern verbracht

  3. Seeadler über dem Boden

  4. Schneemann gebaut

  5. Den Post sehen und die Woche reflektieren

  6. Eisstockschießen ausprobieren

  7. Vorfreude auf Urlaub 

  8. Auszeit nehmen 

  9. Jeden Tag bisschen Kleinkram erledigt haben 

  10. Schneeballschlacht im Wald 

  11. Schlittschuhlaufen in den Bergen 

  12. Physio-Termin 

  13. Neujahrsumarmung 

  14. Vollmond 

  15. Schnee an der Nordsee

  16. Keine Vorsätze für 2026

  17. Nicht an den Ex gedacht 

  18. Liegestütz-Challenge im Büro 

  19. Neuen, guten Frisör ausprobiert

  20. Wieder in eigenem Bett schlafen 

  21. Babybewegung im Bauch spüren 

  22. Schlittenfahren mit der Familie

  23. Soulfood kochen

  24. Wieder in eigenem Bett schlafen 

  25. Hämorrhoiden-Salbe

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite