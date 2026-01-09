Schnee an der Nordsee und keine Vorsätze für 2026
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Nach einem harten Jahr zum ersten Mal wieder Energie haben
-
Schönen Urlaub bei den Eltern verbracht
-
Seeadler über dem Boden
-
Schneemann gebaut
-
Den Post sehen und die Woche reflektieren
-
Eisstockschießen ausprobieren
-
Vorfreude auf Urlaub
-
Auszeit nehmen
-
Jeden Tag bisschen Kleinkram erledigt haben
-
Schneeballschlacht im Wald
-
Schlittschuhlaufen in den Bergen
-
Physio-Termin
-
Neujahrsumarmung
-
Vollmond
-
Schnee an der Nordsee
-
Keine Vorsätze für 2026
-
Nicht an den Ex gedacht
-
Liegestütz-Challenge im Büro
-
Neuen, guten Frisör ausprobiert
-
Wieder in eigenem Bett schlafen
-
Babybewegung im Bauch spüren
-
Schlittenfahren mit der Familie
-
Soulfood kochen
-
Wieder in eigenem Bett schlafen
-
Hämorrhoiden-Salbe