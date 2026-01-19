Rückerstattung von der Bahn und Knirschen von Schnee
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Erster Schneespaziergang nach Wochenbett
-
Rote Besucherkatze
-
Wieder gesund sein
-
Urlaub mit den Besties
-
Puzzeln
-
Alleine Skifahren
-
Sich selbst gesunde Grenzen setzen
-
Rückerstattung von der Bahn
-
Reise nach Indien planen
-
Nach Feierabend abschalten können
-
Zusammenhalt
-
Wintergarten-Party im Schnee
-
Krank sein und verwöhnt werden
-
Watt-Turnier im Freundeskreis
-
Date-Night mit McFlurry
-
Nicht erreichbar sein
-
Nachlassender Muskelkater
-
Fünf-Stunden-Telefonat mit Freundin
-
Tiefkühltruhe endlich abgetaut
-
Nach Fehlkauf das Goldrichtige bekommen
-
Knirschen von Schnee unter den Schuhen
-
Erste Mütze gehäkelt
-
Dattelaufstrich
-
Wintervögel
-
Alleine schlafen