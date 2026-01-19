Zum Hauptinhalt springen

Rückerstattung von der Bahn und Knirschen von Schnee

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Erster Schneespaziergang nach Wochenbett 

  2. Rote Besucherkatze

  3. Wieder gesund sein

  4. Urlaub mit den Besties

  5. Puzzeln

  6. Alleine Skifahren

  7. Sich selbst gesunde Grenzen setzen

  8. Rückerstattung von der Bahn 

  9. Reise nach Indien planen 

  10. Nach Feierabend abschalten können

  11. Zusammenhalt 

  12. Wintergarten-Party im Schnee

  13. Krank sein und verwöhnt werden 

  14. Watt-Turnier im Freundeskreis

  15. Date-Night mit McFlurry

  16. Nicht erreichbar sein

  17. Nachlassender Muskelkater

  18. Fünf-Stunden-Telefonat mit Freundin

  19. Tiefkühltruhe endlich abgetaut 

  20. Nach Fehlkauf das Goldrichtige bekommen 

  21. Knirschen von Schnee unter den Schuhen

  22. Erste Mütze gehäkelt

  23. Dattelaufstrich

  24. Wintervögel

  25. Alleine schlafen

