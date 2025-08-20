Solo-Date, reife Äpfel und Ausmisten
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Mit Kater kuscheln
-
Festivalcamp mit der besten Crew
-
Tattoo-Anfrage verschicken
-
Bequemes Bett in der Ferienwohnung
-
Blühende Sonnenblumen auf dem Balkon
-
Ausmisten
-
Kartenspiele mit der Familie
-
Friseurbesuch bei Lieblingsfriseurin
-
Freibad-Pommes
-
Endlich Eheringe tragen
-
Zwetschgendatschi
-
Tierpark
-
Trauzeugin sein
-
Reife Äpfel am Baum
-
Alte Freunde nach 25 Jahren wiedersehen
-
Feiern mit Musik unserer Jugend
-
Spontanes Feierabendbier
-
Morgentau
-
Solo-Date
-
Eis für die ganze Familie kaufen
-
Früh Feierabend machen
-
Spüren, dass aus Bekanntschaft Freundschaft wird
-
Miesen Urlaub abbrechen
-
Tochter umarmen
-
Lernen loszulassen