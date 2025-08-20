Zum Hauptinhalt springen

Solo-Date, reife Äpfel und Ausmisten

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Mit Kater kuscheln 

  2. Festivalcamp mit der besten Crew

  3. Tattoo-Anfrage verschicken

  4. Bequemes Bett in der Ferienwohnung

  5. Blühende Sonnenblumen auf dem Balkon

  6. Ausmisten

  7. Kartenspiele mit der Familie

  8. Friseurbesuch bei Lieblingsfriseurin

  9. Freibad-Pommes

  10. Endlich Eheringe tragen 

  11. Zwetschgendatschi

  12. Tierpark 

  13. Trauzeugin sein

  14. Reife Äpfel am Baum

  15. Alte Freunde nach 25 Jahren wiedersehen

  16. Feiern mit Musik unserer Jugend 

  17. Spontanes Feierabendbier 

  18. Morgentau

  19. Solo-Date

  20. Eis für die ganze Familie kaufen 

  21. Früh Feierabend machen 

  22. Spüren, dass aus Bekanntschaft Freundschaft wird 

  23. Miesen Urlaub abbrechen

  24. Tochter umarmen

  25. Lernen loszulassen

 

