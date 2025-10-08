Zum Hauptinhalt springen

Heißer Apfelsaft und Ruhepol in fremden Stadt

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Ein Jahr älter werden 

  2. Heißer Apfelsaft 

  3. Lesen, während draußen Regen prasselt 

  4. Spontan Babysitter finden 

  5. Sonnenaufgang im Nebel

  6. Spontanität

  7. Ein Telefonat reinquetschen

  8. Pizza am Steg

  9. Die Sphinx sehen 

  10. Im Tagebuch blättern

  11. Duftkerzen anzünden

  12. Menschen, denen man fehlt

  13. Kinowetter

  14. Zimtschnecken

  15. Die wilden Hühne Filme nochmal schauen 

  16. Mit Katze im Bett liegen und lesen 

  17. Endlich wieder Meeresrauschen hören

  18. WG-Abend

  19. Tropenpflanze 

  20. Regenbogen entdecken

  21. Zusammen in einer dunklen Kneipe abhängen

  22. Ruhepol in fremder Stadt finden 

  23. Gespräche, die niemand beenden will 

  24. Im Bus schlafen 

  25. Baby im Ultraschall sehen

