Heißer Apfelsaft und Ruhepol in fremden Stadt
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Ein Jahr älter werden
-
Heißer Apfelsaft
-
Lesen, während draußen Regen prasselt
-
Spontan Babysitter finden
-
Sonnenaufgang im Nebel
-
Spontanität
-
Ein Telefonat reinquetschen
-
Pizza am Steg
-
Die Sphinx sehen
-
Im Tagebuch blättern
-
Duftkerzen anzünden
-
Menschen, denen man fehlt
-
Kinowetter
-
Zimtschnecken
-
Die wilden Hühne Filme nochmal schauen
-
Mit Katze im Bett liegen und lesen
-
Endlich wieder Meeresrauschen hören
-
WG-Abend
-
Tropenpflanze
-
Regenbogen entdecken
-
Zusammen in einer dunklen Kneipe abhängen
-
Ruhepol in fremder Stadt finden
-
Gespräche, die niemand beenden will
-
Im Bus schlafen
-
Baby im Ultraschall sehen