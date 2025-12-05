Zum Hauptinhalt springen

Baby hat vier Stunden durchgeschlafen und keine Menschenmassen

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Waldbaden

  2. Handschriftlichen Brief schreiben

  3. „Wir sehen, was sie leisten“ auf der Arbeit hören

  4. Fieberfreies Kind

  5. Gassi gehen

  6. Fragen stellen 

  7. Erstes Mal in einer festen Beziehung sein 

  8. Butterkeks-Häuschen basteln

  9. Gemeinsam Plätzchen backen 

  10. Mit Papa frühstücken

  11. Freundin, die einem die Angst nimmt

  12. Alleine über den Weihnachtsmarkt bummeln

  13. Zuhause bleiben und Spiele spielen

  14. Keine Menschenmassen beim Weihnachtsshopping

  15. Kunst Fotografie

  16. Oma, die einspringt 

  17. Wohnzimmerkonzert 

  18. Fotoshooting mit Tochter 

  19. Therapie-Termin wahrnehmen

  20. Lebkuchen

  21. Stadionbesuch

  22. Sich freuen, dass sich jemand freuen wird

  23. Abendbrot in der Badewanne 

  24. Baby hat vier Stunden am Stück geschlafen

  25. Bewerbung eingereicht haben

