Baby hat vier Stunden durchgeschlafen und keine Menschenmassen
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Waldbaden
-
Handschriftlichen Brief schreiben
-
„Wir sehen, was sie leisten“ auf der Arbeit hören
-
Fieberfreies Kind
-
Gassi gehen
-
Fragen stellen
-
Erstes Mal in einer festen Beziehung sein
-
Butterkeks-Häuschen basteln
-
Gemeinsam Plätzchen backen
-
Mit Papa frühstücken
-
Freundin, die einem die Angst nimmt
-
Alleine über den Weihnachtsmarkt bummeln
-
Zuhause bleiben und Spiele spielen
-
Keine Menschenmassen beim Weihnachtsshopping
-
Kunst Fotografie
-
Oma, die einspringt
-
Wohnzimmerkonzert
-
Fotoshooting mit Tochter
-
Therapie-Termin wahrnehmen
-
Lebkuchen
-
Stadionbesuch
-
Sich freuen, dass sich jemand freuen wird
-
Abendbrot in der Badewanne
-
Baby hat vier Stunden am Stück geschlafen
-
Bewerbung eingereicht haben