Plaudern mit Oma und nette Bedienung

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Überstunden abfeiern

  2. Wenn nach Corona der Geschmackssinn wiederkommt

  3. Lob vom Chef

  4. Wärmflasche

  5. No Buy January 

  6. Heißes Schaumbad 

  7. Schafwolle 

  8. Game Buzzer 

  9. Abgestillt haben 

  10. Sich nach sieben Jahren wieder verlieben 

  11. Plaudern mit Oma 

  12. Pfannkuchen am Sonntag 

  13. Zu seiner Meinung stehen 

  14. Resteessen

  15. Brezeln und Hefezopf Geburtstag 

  16. Falafelsandwich mit warmem Brot 

  17. Nette Bedienung im Hotel

  18. Schöner Flirt 

  19. Flüge buchen

  20. Von Magen-Darm verschont geblieben

  21. Katzenkuschelei

  22. Hundespaziergang im Schnee

  23. Trailrun

  24. Bruder zum Geburtstag besucht 

  25. Erstes Mal Eisbaden

