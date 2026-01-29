Plaudern mit Oma und nette Bedienung
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
Überstunden abfeiern
Wenn nach Corona der Geschmackssinn wiederkommt
Lob vom Chef
Wärmflasche
No Buy January
Heißes Schaumbad
Schafwolle
Game Buzzer
Abgestillt haben
Sich nach sieben Jahren wieder verlieben
Plaudern mit Oma
Pfannkuchen am Sonntag
Zu seiner Meinung stehen
Resteessen
Brezeln und Hefezopf Geburtstag
Falafelsandwich mit warmem Brot
Nette Bedienung im Hotel
Schöner Flirt
Flüge buchen
Von Magen-Darm verschont geblieben
Katzenkuschelei
Hundespaziergang im Schnee
Trailrun
Bruder zum Geburtstag besucht
Erstes Mal Eisbaden