Sich aussprechen und auswärts frühstücken
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Übernachtungsparty
-
Nach 5 Wochen Reha wieder nach Hause kommen
-
Kino mit Kolleginnen
-
Chorprobe
-
Lächelndes Baby
-
Winterdienst vor der Tür
-
Im Feinkostgeschäft einkaufen
-
Zwei neue Sportarten ausprobieren
-
Tanzen
-
Hauskonzert veranstalten
-
Sich aussprechen
-
Ein „Danke für deine Freundschaft“
-
Auswärts frühstücken
-
90 Minuten Thai-Massage
-
Eltern nach sechs Monaten wiedersehen
-
Spontaner Patenkindbesuch
-
Omelette im Bett
-
Lange untätig aus dem Fenster schauen
-
Ein Dankeschön von fremden Menschen
-
Long-Distance-Friendship
-
Frische Tulpen
-
Frauensauna
-
Pizza
-
Ballett und Brezeln
-
Schlittenfahren