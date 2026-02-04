Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Lebenswert

  4. Lebenswertliste KW 6/2026

Sich aussprechen und auswärts frühstücken

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Übernachtungsparty

  2. Nach 5 Wochen Reha wieder nach Hause kommen 

  3. Kino mit Kolleginnen

  4. Chorprobe

  5. Lächelndes Baby

  6. Winterdienst vor der Tür 

  7. Im Feinkostgeschäft einkaufen

  8. Zwei neue Sportarten ausprobieren 

  9. Tanzen 

  10. Hauskonzert veranstalten

  11. Sich aussprechen 

  12. Ein „Danke für deine Freundschaft“

  13. Auswärts frühstücken

  14. 90 Minuten Thai-Massage 

  15. Eltern nach sechs Monaten wiedersehen 

  16. Spontaner Patenkindbesuch

  17. Omelette im Bett 

  18. Lange untätig aus dem Fenster schauen 

  19. Ein Dankeschön von fremden Menschen 

  20. Long-Distance-Friendship

  21. Frische Tulpen

  22. Frauensauna 

  23. Pizza

  24. Ballett und Brezeln 

  25. Schlittenfahren

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite