Erste Krokusse und Lob für Wortwitze
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Strampelndes Baby im Ultraschall
-
Stolz auf den Partner sein
-
Zimtschnecken nach dem Training
-
Hühner legen wieder Eier
-
Bewilligungsbescheid
-
Doch zum Sport gegangen sein
-
Finaler Umzug
-
Schokokusswurfmaschine
-
Nachbarn, die Freunde werden
-
Die ersten Krokusse
-
Käsespätzle
-
Richtigen Zeitpunkt bei der Avocado erwischt
-
Nach dem Frühstück nochmal schlafen
-
Schnäppchen gemacht
-
Lob für Wortwitze bekommen
-
Neues Bett aufgebaut
-
Schnee endlich weg
-
Kaffeenachmittag
-
Essen in der Lieblingspizzeria
-
Kinder sind auf Klassenfahrt
-
Käsefondue in der Schweiz
-
Linoldruck mit Freund:innen
-
Quittenmarmelade
-
An Baby riechen
-
Ruhiger Sonntag