Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Lebenswert

  4. Lebenswertliste KW 9/2026

Erste Krokusse und Lob für Wortwitze

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Strampelndes Baby im Ultraschall 

  2. Stolz auf den Partner sein 

  3. Zimtschnecken nach dem Training 

  4. Hühner legen wieder Eier

  5. Bewilligungsbescheid

  6. Doch zum Sport gegangen sein

  7. Finaler Umzug 

  8. Schokokusswurfmaschine

  9. Nachbarn, die Freunde werden

  10. Die ersten Krokusse 

  11. Käsespätzle

  12. Richtigen Zeitpunkt bei der Avocado erwischt 

  13. Nach dem Frühstück nochmal schlafen

  14. Schnäppchen gemacht 

  15. Lob für Wortwitze bekommen

  16. Neues Bett aufgebaut 

  17. Schnee endlich weg 

  18. Kaffeenachmittag 

  19. Essen in der Lieblingspizzeria 

  20. Kinder sind auf Klassenfahrt 

  21. Käsefondue in der Schweiz 

  22. Linoldruck mit Freund:innen 

  23. Quittenmarmelade

  24. An Baby riechen 

  25. Ruhiger Sonntag 

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite