  2. Startseite
  3. lebenwert

  4. Lebenswertliste KW 50/2025

Tannenbaum im Kofferraum und bezahlte Rechnungen

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Tannenbaum im Kofferraum

  2. Perso und Führerschein aus gestohlenem Portemonnaie sind wieder aufgetaucht

  3. Lachen beim Schrottwichteln

  4. Mandarine ohne Kerne 

  5. Spontanes Telefonat mit bester Freundin

  6. Schnulzigen Weihnachtsfilm schauen 

  7. Endlich Gy-Crush angesprochen

  8. Notfalltermin beim Arzt bekommen

  9. Muskelkater vom Lachen 

  10. Häkelprojekte

  11. Bezahlte Rechnungen ad acta legen

  12. Hilfsbereite Menschen auf Tagung 

  13. Bei Mama übernachten

  15. Vögel beobachten 

  16. Freunde, die Gefühle nach dem Tod der Oma verstehen

  17. Mit eignen Kindern zu Eurodance tanzen 

  18. Sich für Prüfung anmelden 

  19. Plätzchentüten vor Haustüren stellen

  20. Ausmisten 

  21. Hochzeitsreise ist fertig geplant 

  22. Überraschungskaffee

  23. Erste Nacht ohne Nasenspray

  24. Neues Kraftklub-Album

  25. Zeichnen 

  26. Neuen Job beginnen

