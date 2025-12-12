Tannenbaum im Kofferraum und bezahlte Rechnungen
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Tannenbaum im Kofferraum
-
Perso und Führerschein aus gestohlenem Portemonnaie sind wieder aufgetaucht
-
Lachen beim Schrottwichteln
-
Mandarine ohne Kerne
-
Spontanes Telefonat mit bester Freundin
-
Schnulzigen Weihnachtsfilm schauen
-
Endlich Gy-Crush angesprochen
-
Notfalltermin beim Arzt bekommen
-
Muskelkater vom Lachen
-
Häkelprojekte
-
Bezahlte Rechnungen ad acta legen
-
Hilfsbereite Menschen auf Tagung
-
Bei Mama übernachten
-
-
Vögel beobachten
-
Freunde, die Gefühle nach dem Tod der Oma verstehen
-
Mit eignen Kindern zu Eurodance tanzen
-
Sich für Prüfung anmelden
-
Plätzchentüten vor Haustüren stellen
-
Ausmisten
-
Hochzeitsreise ist fertig geplant
-
Überraschungskaffee
-
Erste Nacht ohne Nasenspray
-
Neues Kraftklub-Album
-
Zeichnen
-
Neuen Job beginnen