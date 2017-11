Die Angst, beim Trösten zu versagen

Bis es zu dramatischen Trennungen kommt, bilde ich mir ein, meine Freunde gut zu kennen. Trennungen können Freunde zu mental sehr gebrechlichen Personen machen­­. Ich möchte nicht apathisch mit den Achseln zucken, wenn abgeklärte Männer zu labilen Jammerlappen oder graue Mäuschen zu Tinderrambos mutieren. Ich möchte aber auch nicht frustriert werden, wenn ich mich zum Schreiben von Pro-Contra-Listen hinreißen lasse, an deren Ergebnis sich am Schluss sowieso niemand hält. Ich verstehe schon – Emotionen lassen sich eben nicht rational in zwei Tabellen skalieren.

Bleibt mir also wirklich nichts anderes übrig, als mit Pflaster und Verband bereit zu stehen, wenn erneut Herzen bluten? Ich möchte meinen Freunden ungerne kampflos den Status eines Häufchen Elends überlassen, nur – wie kann ich ihnen das Selbstmitleid ausreden?

„Ihr wart ein supersüßes Paar, aber ihr werdet jetzt auch supersüße Singles“

Erst wenn man selbst eine Trennungserfahrung gemacht hat und nun andere in Fettnäpfchen treten sieht, kann man im Ansatz verstehen, was man Frisch-Getrennten in Zukunft mehr vermitteln müsste. Sie sollten nicht bemitleidet werden, sondern das Gefühl bekommen, auch ohne Partner prächtig zu funktionieren. Jemandem zu Tinder - oder Singlepartys zu raten, suggeriert aber das Gegenteil: „Du brauchst schnell wieder eine zweite Hälfte, du bist sonst nicht vollkommen.“ Die ideale Reaktion wäre vielleicht: „Ihr wart ein supersüßes Paar, aber ihr werdet jetzt auch supersüße Singles.“

Je schneller meine Freunde diesen Leitsatz verinnerlichen, desto schneller hat man die Trost-Pflicht erfüllt. Und das Leben kann wieder weitergehen.