Sammelgeschenke sind böse

Ist die Finanzierung halbwegs sichergestellt, wird losgezogen und ein teurer Kopfhörer, Rucksack, Winterjacke, whatever gekauft. Irgendein austauschbares Konsumgut im Preisbereich 150 bis 500 Euro, je nachdem wie viele Freunde mitmachen – und solche, die sich für Freunde halten oder nur vom Organisationskomitee entschlossen genug am schlechten Gewissen gepackt wurden.

Bei der Geburtstagsparty, wenn es denn eine gibt, wird das Geschenk mit großen Hallo und Karte übergeben. Gibt es keine Party, wird die Übergabe fotografiert und wieder auf Whatsapp in der Gruppe geteilt. So oder so tut das Geburtstagskind überrascht, Bussi Bussi, alle sind erleichtert. Bis in zwei Wochen, wenn der Torben Geburtstag hat. Prost.

Und ich stehe am Rand und frage mich wie jedes Mal, was mich daran so stört. Denn das fragt ihr euch gerade auch, oder? Ist doch eine super Sache, sowas Nützliches zusammen zu schenken, was einzeln niemals zustande käme? Ist doch toll, wenn die Freunde zusammenlegen? Was soll daran verkehrt sein?

Das Sammelgeschenk entmenschlicht

Ich schenke euch meine Antwort: Das Sammelgeschenk ist zuerst einmal der Sieg der Faulheit über die Freundschaft. Denn wer nicht einmal für seine engeren Freunde in der Lage ist, ein individuelles Geschenk, und sei es nur jedes Jahr ein Buch, das gefallen könnte, zu finden, ist entweder kein Freund. Oder eben sehr faul. Und mal ehrlich, die allermeisten schreiben auf Whatsapp nur deshalb „voll dabei, super Idee, danke fürs Organisieren“, weil sie sich mit diesem Ablasshandel freikaufen von der Verpflichtung, selbst etwas zu finden.

Schlimmer noch: Das Sammelgeschenk entmenschlicht. Schenken verkommt hier zu einer Mikro-Mutation von Kommunismus: Jeder gibt zu anderen Geburtstagen, was er hat, und kriegt an seinem eigenen Geburtstag, was er braucht. Gewinn und Verlust bleiben ungefähr gleich. Man reicht Güter quasi-planwirtschaftlich im Kreis weiter. Einigt sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner an Geschenk, das garantiert nicht wehtut und garantiert nicht überrascht.

Das Individuum, die wundervolle Einzigartigkeit des Beschenkten spielt eine Nebenrolle, wird auf seine dringendsten Bedürfnisse reduziert. Hauptsache, alle können den To-Do-Punkt „Julis Geschenk“ von ihrer Liste streichen. Die Juli oder der Torben bekommen irgendein kostspieliges Stück Kapitalismus, das sie sich sonst vielleicht nicht oder erst später kaufen würden.

Der Beschenkte ist jedoch selbst schuld. Denn allermeistens hat das Organisationskomitee den Wunsch doch direkt vom Geburtstagskind erfahren, und ja verdammt, manche von euch haben doch sicher schon einmal taktisch geschickt, drei Wochen vor dem eigenen Wiegenfest dem halben Freundeskreis erzählt, dass das iPad jetzt endgültig putt ist und ein neues voll teuer. Tut doch nicht so.