Lesbische Mädchen, nervt euch euer eingeschränkter Dating-Pool?

Jetzt verlassen wir schon wieder die Mathematik und begeben uns ins tiefe Tal der Schätzungen: Von den 9000 Frauen mit derselben sexuellen Orientierung wie deiner sind naturgemäß einige viel zu alt, andere viel zu jung. Sagen wir großzügig: die Hälfte, als 4500 Frauen fallen altersmäßig in deinen Dating-Pool. Von denen sind wiederum einige vergeben, ziehen wir also - rein hypothetisch - noch mal die Hälfte ab und damit sind wir bei 2250 Frauen. 2250 Frauen, die du theoretisch daten könntest. Aber ganz ehrlich: die eine hört völlig unironisch Taylor Swift, die andere fragt jeden nach dem Sternzeichen, die dritte hat so blöde Tattoos und die vierte bohrt ständig in der Nase.

Was ich damit sagen will: Selbst in einer Großstadt wie München ist die Zahl der date-baren Frauen für dich deutlich geringer als für heterosexuelle Menschen und sogar als für homosexuelle Männer (deren Zahl laut der von mir zitierten Studie nämlich größer ist als die der lesbischen Frauen). Was macht das mit der Liebe, wenn man so eine eingeschränkte Wahl hat? Wenn ich meine Hetero-Freundinnen schon jammern höre, wie wenig gute Männer es gibt: wie groß muss dann das Gejammer in der lesbischen Community sein!