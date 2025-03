Jungs, sind eure Mamas die wichtigsten Frauen in eurem Leben?

Das könnte man jetzt süß finden und sagen: Ist doch irgendwie nett, wenn diese schweren Jungs sich nicht nur um ihre Muskeln, sondern auch so sehr um ihre Mütter sorgen. Das wäre aber zu einfach: Denn zum einen bezweifle ich, dass Kollegah am Sonntag wirklich mit Muttertagsblumenstrauß bei seiner Mama auf der Matte steht. Vor allem aber ist die Mutter in solchen Texten ja nur Mittel zum Zweck. Das ganze Getue um sie gibt es nur, weil in dieser testosterongeilen Welt ein fragwürdiges Bild von Frauen im Allgemeinen und Müttern im Besonderen vorherrscht. Die Mutter selbst ist darin eigentlich vollkommen egal. Es geht vielmehr - mal wieder - nur um den Mann, den Sohn in diesem Fall, und den Status, den er qua Abstammung von seiner Mutter hat oder nicht hat.