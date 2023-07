Geheimakte „Frühschwangerschaft“

Schließlich hatten wir aktiv versucht, ein Kind zu bekommen. Dass es geklappt hat, wollten wir eigentlich in die Welt hinausschreien. Außerdem ist so eine Schwangerschaft ja keine Kleinigkeit. Schon in den ersten Monaten macht der Körper eine gewaltige Veränderung durch, mit so manchen Nebenwirkungen. Zudem müssen Schwangere sofort ihre Ernährung umstellen: kein Alkohol mehr, keine Salami, kein Rohmilchkäse. Und auch im Kopf passiert so einiges: man beginnt, sich das Leben als Eltern richtig vorzustellen, will vielleicht schon erste Babysachen kaufen. Im Grunde kann man kaum an etwas anderes denken – und will von nichts anderem reden.

Es gibt diese ungeschriebene Regel: Kein Wort vor der zwölften Woche

Doch es gibt da diese ungeschriebene Regel, an die auch wir uns gehalten haben: „Kein Wort vor Vollendung der zwölften Schwangerschaftswoche“. Bis zu diesem Stichtag erzählen nur die Wenigsten ihren Familien und Freund:innen von dem erwarteten Nachwuchs, man hütet ein Geheimnis. Warum? Weil das Risiko für eine Fehlgeburt am Anfang der Schwangerschaft statistisch gesehen am größten ist: vier von fünf Aborten passieren im ersten Trimester, dem ersten Schwangerschaftsdrittel. Und zwar nicht, weil die Schwangere etwas falsch macht. Fehlgeburten, so belastend sie körperlich und psychisch für Betroffene sein können, sind aus medizinischer Sicht völlig normal. Studien gehen davon aus, dass bis zu 24 Prozent aller bereits nachgewiesenen Schwangerschaften in einer Fehlgeburt enden, die Dunkelziffer könnte noch mal deutlich höher sein.