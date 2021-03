Nie wieder neue Musik verpassen

Ab heute kann man "Record Bird" auf der Homepage kostenlos nutzen. In ein paar Monaten gibt es die App auch zum Download. Die Anmeldung läuft über Facebook oder Spotify. Ganz automatisch übernimmt die App die Musiker, denen man folgt. Und es funktioniert: In einem Kalender sind die nächsten Releases eingetragen. Am 29. April zum Beispiel. Da bringt Samy Deluxe sein neues Album „Berühmte letzte Worte“ raus, als CD und Schallplatte. Und am 19. August veröffentlicht Benjamin Francis Leftwich „After the Rain“. Wer möchte, kann sich das Album gleich vorbestellen. Sonst schickt die App noch eine Erinnerung per Mail.