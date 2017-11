Das ist... der Mann, der Trumps Twitter-Account deaktiviert hat

Der kann ...

... und will nicht von sich behaupten, dass er mit seiner Aktion politisch sein wollte. Er erzählt stattdessen, dass er einen Fehler gemacht habe und das Ganze nur das Ergebnis einer Abfolge von „unwahrscheinlichen Zufällen“ gewesen wäre. Was genau es mit diesen Zufällen auf sich hat, lässt er im Gespräch aber im Unklaren. Gegen Ende seiner Schicht habe jemand Trumps Account gemeldet. Als letzte „Ach-was-solls“-Geste habe er dann den Account tatsächlich deaktiviert, seinen PC zugeklappt und das Gebäude verlassen. Weil er sich dabei nichts weiter gedacht habe, will er im Interview eines klarstellen: Er sehe sich hier als „unglückliches oder glückliches Opfer“ – wie man das eben so sehen wolle – „das sich in einer Situation wiederfindet, in der Millionen von Amerikanern gerne wären.“ Immerhin gebe viele Menschen, die gerne etwas gegen Trump unternehmen würden. In seinem Fall allerdings wäre die Aktion tatsächlich nur „random“ gewesen.

Der geht ...

... jetzt mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit, weil er keine Lust mehr hat, vor den Medien zu fliehen. Während Geheimdienste wie das FBI anscheinend nicht gegen Bahtiyar ermitteln, hätten Reporter ihn regelrecht gestalkt, Freunde und Familie kontaktiert. Dabei wolle er einfach ein normales Leben führen: „Ich will mit meinen Nachbarn sprechen, ich will mit meinen Freunden sprechen. Ich musste hunderte von ihnen löschen“, sagte er Techcrunch dazu. Den Hype um die Person, die Trumps Account stillgelegt hat, verstehe er währenddessen gar nicht so richtig. Hier spricht er in der dritten Person von sich selbst – denn mit dem Menschen, den die Leute für eine politische Aktion in den sozialen Medien feierten, habe er wenig zu tun. Tatsächlich nutzt Bahtiyar das Interview in keinem Moment dazu, gegen Trump zu wettern, sondern lieber, um immer wieder zu betonen: „Ich habe einen Fehler gemacht. (...) Ich habe gegen keine Regeln verstoßen. Ich habe kein Verbrechen begangen.“

Daraus lernen wir ...

... dass die halbe Welt in Bahtyiar offenbar etwas sehen wollte, was gar nicht da war. Denn ganz so heldenhaft wie sie interpretiert wurde, war die Aktion Bahtiyars gar nicht gemeint. Jedenfalls wirkt seine Darstellung der Dinge so. Statt einer Erzählung, wie aufregend es für ihn war, einen großen politischen Coup zu landen, bekommen alle Neugierigen eine wenig spektakuläre Erklärung für seinen Fehler: „Ich hatte eine wilde Zeit in Amerika, ich war manchmal müde.“

Nur Facebook weiß ...

... dass Bahtiyar ganz andere Vorlieben hat als politisches Engagement. Anstatt irgendwelche Statements über Trumps Politik zu posten, zeigt er viel lieber, was er in Sachen Lifestyle gut findet: Muskeln, Autos, Zigarrerauchen am Strand.

