Das Zentrum für politische Schönheit hat ein Mahnmal neben Björn Höckes Haus gebaut

Auf einer eigens erstellten Website rufen die Künstler außerdem zu finanzieller Unterstützung auf. Mit dem Crowdfunding-Ziel von 28.000 Euro wolle man für die Erhaltung des Denkmals bis mindestens 2019 sorgen. Belohnungen für Spender sind unter anderem ein Bornhagen-Audioguide, gesprochen von Shahak Shapira, oder – und hier wird es wieder bewusst provokativ – eine Axt von Björn Höcke.

Außerdem kann man sich laut Website auch selbst am „zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz“ beteiligen und Höcke vor Ort überwachen. „Da wird sich bis 2019 auf jeden Fall ein Wochenende in Thüringen für jeden Interessierten finden", sagte der Sprecher.

Die juristisch wohl eher grenzwertigen Überwachungsmaßnahmen rechtfertigt die Gruppe mit dem angeblichen Versagen des Thüringer Verfassungsschutzes. Sprecher Jochen: „Wir versuchen nur vorzuführen, was der Verfassungsschutz verpasst hat. Die Personenüberwachung in Thüringen wurde eingestellt – obwohl gerade dort wichtige Rechtsradikale wie Höcke, Götz Kubitschek und Thorsten Heise wohnen. Wir wollen eigentlich nur zeigen, wie man's richtig macht.“ Man habe außerdem dafür gesorgt, dass sich die Überwachung in einem „völlig legalen Rahmen“ abspiele.

Philipp Ruch geht noch weiter: „Gegen Nazis wenden wir nur Nazi-Methoden an." Kunst müsse wehtun, reizen, Widerstand leisten. Ruch nennt das „aggressiven Humanismus“.

Hier geht es zum Livestream vor Ort.

qli