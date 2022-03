„Wurde die gleiche Empathie syrischen Flüchtlingen gewährt? Eher nicht.“

Die gesamte Aufmerksamkeit der Welt scheint auf die Ukraine und die Bedrohung durch Putins Atomwaffen gerichtet zu sein. Aber neben dem allgegenwärtigen Informationsaustausch, Spendenaufrufen und Solidaritätsbekundungen wird in sozialen Medien auch immer wieder eben diese große Aufmerksamkeit kommentiert oder kritisiert. Das Argumente: Ja – was in der Ukraine passiert, ist schlimm. Aber auch anderswo leben Menschen in Todesangst und Elend. Die Empörung über Putins Angriffskrieg sei unverhältnismäßig und nur damit zu erklären, dass ein Unterschied gemacht würde zwischen europäischen Opfern und solchen in Syrien, Afghanistan oder dem Sudan.