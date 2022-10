Wie wichtig ist Online-Aktivismus für die Protestierenden in Iran?

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zeigte vor zwei Wochen, dass Engagement in den sozialen Netzwerken einen Einfluss haben kann: Sie traf sich mit den iranischen Journalistinnen Avin Khodakarim und Shahrzad Osterer sowie der Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal zu einer Live-Schalte über Instagram, um über die aktuelle Situation und Forderungen an die Bundesregierung zu sprechen – Baerbock selbst sagt darin, dass sie der Druck, der von sozialen Plattformen ausgeht, zu dem Gespräch motiviert habe.

Kommunikationswissenschaftler Emmer betont jedoch, dass große politische Veränderungen nicht über das Internet entschieden werden.

Die Proteste in Iran sind entscheidend

So sieht es auch Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer. Sie forscht unter anderem zu externen Faktoren von Demokratisierung und Autokratisierung an der TU Dresden. In Iran ist Instagram die meistgenutzte Social-Media-Plattform und daher sei Instagram ein wichtiger Kommunikationsweg für die Protestierenden, um ihre Aktivitäten zu organisieren und dafür zu mobilisieren. Social Media biete auch eine Möglichkeit für die Diaspora, mit den Menschen in Iran in Kontakt zu bleiben. Zudem würden die Protestierenden vor Ort durch Unterstützung im Netz von außen ermutigt. Sie betont jedoch: „Was das Regime wirklich fürchtet, sind die Personen vor Ort.“ Der Druck von der Straße sei am gefährlichsten für das iranische Regime.