„Die Ideologie ist stärker als ein eigener Pseudo-Staat“

jetzt: Mit der voraussichtlichen Einnahme seiner „Hauptstadt“ Mossul ist der IS, zumindest im Irak, gescheitert. Wie wirkt sich das auf die Attraktivität des „Islamischen Staats“ bei deutschen Sympathisanten aus?

Ahmad Mansour: Die momentanen Ereignisse in Mossul sind Teil einer Entwicklung, die ich durchaus positiv sehe. Seit mehreren Monaten können die potentiellen Kämpfer von Europa aus kaum noch in Richtung des IS ausreisen. Das hat mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen in Europa zu tun ­– vor allem aber auch mit der fast geschlossenen türkisch-syrischen Grenze. Außerdem bröckelt das Bild vom unbesiegbaren Kalifat schon seit der verlorenen Schlacht von Kobane. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf IS-Sympathisanten in Deutschland, wenn auch nicht auf alle. Wenn nun auch noch Mossul fällt, trägt das natürlich zu einer Desillusionierung des IS bei. Dazu kommt, dass man mittlerweile auch innerhalb des radikalen Islam vermehrt auf Distanz zum IS geht. Es gibt Jugendliche, die ich zwar als radikale Salafisten sehe, die aber den IS dennoch vehement ablehnen.