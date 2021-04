Wie der gekippte Mietendeckel junge Berliner*innen betrifft

Eine Katastrophe für viele Mieter*innen in Berlin: Die Richter*innen des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe haben am Donnerstag den umstrittenen Mietendeckel für nichtig erklärt. Die Begründung: Mieten zu begrenzen, sei einzig Sache des Bundes, nicht der Länder. Der Berliner Senat hatte mit dem Gesetz versucht, dem massiven Anstieg der Mieten in der Hauptstadt entgegenzuwirken. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann es jetzt für viele Mieter*innen zu Mietnachzahlungen kommen, zusätzlich steigen viele Mieten wieder. Eine Umfrage der Berliner Sparkasse zeigt, dass von den betroffenen Berliner*innen nur etwa 41 Prozent der Befragten das gesparte Geld zurückgelegt haben. 47 Prozent haben jedoch keine finanziellen Reserven und gerade während der Corona-Pandemie fallen bei einigen Menschen Einkommensquellen weg. Die restlichen zwölf Prozent der Befragten gaben an, das Thema sei für sie nicht relevant. Wie geht es jungen Mieter*innen mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes? Fünf Berliner*innen erzählen, wie viel Geld sie nachzahlen müssen und ob sie Angst vor der Zukunft haben.