Ich bin keine Mango

Was viele nicht wissen: Dieses Narrativ ist jahrhundertealt. Es entwickelte sich durch Kolonialismus, Migration – und während der Kriege in Japan, Korea und Vietnam im 20. Jahrhundert. „Rest and Relaxation“ bezeichnete die Freizeit US-amerikanischer Soldaten im Einsatz, in der sie insbesondere die Dienstleistungen der Prostituierten vor Ort in Anspruch nahmen. In Vietnam stationierte US-Soldaten wurden in den Siebzigerjahren während des Vietnamkriegs zur „Erholung“ nach Thailand geschickt. Zu ihrer Genesung sollten auch junge Frauen und Mädchen beitragen. Unter anderem dadurch, aber auch durch günstige Flüge und wachsenden Wohlstand in den Achzigerjahren, wurde der Boom des sogenannten „Sex-Tourismus“ in Asien gefördert: Männer aus reichen Industrieländern machen dort gezielt Urlaub, um ihre dominanten Fantasien an den einheimischen Frauen auszuleben – für sehr wenig Geld. Und das, obwohl Prositution in den meisten südostasiatischen Ländern illegal ist.