„Das Studium wurde zu meiner Hoffnung für die Zukunft“

Die Uni hat uns in den ersten Tagen nicht geschrieben, aber es war ohnehin klar, dass wir keine Zeit zum Studieren hatten. Am 8. März wurde in Sumy ein Korridor eröffnet, der zur Evakuierung genutzt werden konnte. In den Außenbezirken der Stadt waren bereits Straßenkämpfe ausgebrochen. Also habe ich mit meiner Familie beschlossen, die Stadt zu verlassen. Wir fuhren zu Bekannten in die Stadt Smila, wo wir Unterschlupf fanden. Wir waren acht Personen in einer Dreizimmerwohnung: meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, zwei Großmütter, zwei Großväter und ich. Fast zwei Monate verbrachten wir dort.